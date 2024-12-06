書道家／柴倉梨乃さん 歴史を変える日まであと1日です！サッカーJ2ファジアーノ岡山は7日、ホームでJ1昇格プレーオフ決勝を戦います。クラブ初のJ1昇格へ、いま支える人たちの思いは――。 プレーオフ準決勝で強敵・山形に快勝し、悲願の昇格に王手をかけたファジアーノ。クラブの躍進を支えている「合言葉」が……力強い筆文字で書かれた『全員で勝つ！』。この文字を