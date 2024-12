2024年12月5日、IntelはASML社の元会長・元CEOであるエリック・モーリス氏と、マイクロチップ・テクノロジー社の会長兼暫定CEOであるスティーブ・サンギ氏を取締役に任命したと発表しました。Intel Appoints Semiconductor Leaders Eric Meurice and Steve Sanghi to Board of Directors :: Intel Corporation (INTC)https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1721/intel-appoints-semiconductor-leaders-eric-meur