買取王国がこの日の取引終了後、１１月度の月次売上概況を発表しており、既存店売上高は前年同月比２．３％増と３３カ月連続で前年実績を上回った。 引き続きトレーディングカードが落ち込んだものの、ファッションをはじめホビー・工具などの主要商材が好調に推移しカバーした。また、全店売上高は同２２．４％増で１１月単月の売り上げとしては過去最高となり、２３カ月連続でその月の過去最高売