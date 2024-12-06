アダストリアが展開するライフスタイルブランド「BAYFLOW」から、大人気アニメ「スポンジ・ボブ」とのコラボアイテム第2弾の予約販売が開始された。今回は、限定ぬいぐるみやブランケット、インテリア雑貨、さらには新学期にぴったりのランチグッズまで、バラエティ豊かなラインナップが勢ぞろい。さっそく、気になるアイテムをチェックしていこう。【写真】ポップでキュートなスポンジ・ボブグッズを見るBAYFLOW×スポンジ・ボブ