6日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比360円安の3万9030円で取引を終えた。出来高は3万6621枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万9091.17円に対しては61.17円安。 株探ニュース