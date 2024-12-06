6日15時45分、TOPIX先物期近2024年12月限は前日清算値比18ポイント安の2721.5ポイントで取引を終えた。出来高は3万9480枚だった。この日のTOPIXの現物終値2727.22ポイントに対しては5.72ポイント安。 株探ニュース