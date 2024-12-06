6日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比180ポイント安の2万4735ポイントで取引を終えた。出来高は2031枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4775.88ポイントに対しては40.88ポイント安。 株探ニュース