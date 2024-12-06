6日15時45分、東証REIT指数先物期近2024年12月限は前日清算値比12.5ポイント安の1647ポイントで取引を終えた。出来高は196枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1641.62ポイントに対しては5.38ポイント高。 株探ニュース