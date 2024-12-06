6日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝149円86銭前後と、前日午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝158円44銭前後と71銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース