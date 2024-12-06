■頭から耳まですっぽり覆う“クマ耳”ニット帽をかぶった齋藤飛鳥 【画像】齋藤飛鳥のキュートな『ar』表紙ビジュアル ファッション誌『ar』（アール）の公式SNSにて、齋藤飛鳥を起用した『ar』1.2月号（12月12日発売）の表紙が解禁された。 採用されたのは白いふわふわの“クマ耳”ニット帽をかぶり、白Tシャツを着た齋藤がカメラをじっと見つめているカット。帽子の紐を持つ左手の人差し指にはリボンモチー