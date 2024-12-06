【内田雅也の広角追球】今年の阪神は得点力不足に泣いた。0―1での敗戦が7試合。これは例年と比べて多いのか少ないのか？阪神ファンの大森正樹さん（57）は浮かんだ疑問から、調べてみた。球団創設初年度の1936（昭和11）年から今年まで89年間すべての公式戦のスコアを集計、分析した。何と全1万1333試合ある。0―1敗戦は265試合あった。1年平均2・9試合である。「やはり今年は得点力不足のシーズンだった」総得点は4万3709