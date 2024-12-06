Image: chainarong06 / Shutterstock.com 来年リリースされるであろうiPhone 17シリーズ。メモリやカメラなど大きなアップデートが期待される一方で、iPhone 17 Airという新モデルの存在が、近年稀に見る神端末になるかもと注目を集めています。画面サイズがちょうどいいiPhone 17 Airは、洗練された極薄モデルになるといわれています。メタレンズが採用されディスプレイ下に埋め込まれるこ