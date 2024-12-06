トランプ次期米大統領は5日、デービッド・パーデュー元上院議員を駐中国大使に指名した。声明では、パーデュー氏のことを「（トランプ氏に対する）忠実な支持者であり友人」だと評価し、「中国の指導者らとの生産的な協力関係を維持するという私の戦略を実行する上で重要な役割を果たすだろう」と述べた。【写真】「三正面」危機で岐路に立つ米国日本は新大統領との関係構築が課題トランプ次期政権下では米中の「貿易戦争」