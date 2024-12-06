１年間、お疲れナマでした――。阪神・石井大智投手が６日に兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４２００万円増の年俸８２００万円でサインした。プロ４年目の今季はチームのセットアッパーとして５６試合登板のフル回転。４勝１敗１セーブ３０ホールド。防御率１・４８と文句なしの成績を残した右腕は「ちょうど１０５％アップです。すごく満足しています」と会見で笑顔。「球団からも『成績的には申し分ない。