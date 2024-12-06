歌手で女優の中山美穂さんが亡くなったことが６日、分かった。報道によると、東京都渋谷区恵比寿の自宅の浴室内で倒れているところを関係者が発見。１１０番通報した。その後、現場で死亡が確認された。５４歳だった。中山さんはこの日、開催を予定していた「ＭｉｈｏＮｓｋａｙａｍａＣｈｒｉｓｔｍａｓＣｏｎｃｅｒｔ２０２４ｉｎＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅ」大阪公演の中止を公式サイトで発表していた。