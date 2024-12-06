歌手の倖田來未がデビュー日となる６日、２５周年イヤーを本格始動させ、２５周年のキービジュアル公開と新曲がサプライズリリースされた。 【写真】光と影のコントラスト、切なくも華やかな倖田來未２５周年キービジュアル ２５周年第一弾を飾る新曲「This weekend（読み：ディス ウィーケンド）」は、約１７年ぶりに出演したジュエリーメーカー「ジェムケリ&#12540