農相を務めた元衆院議員の太田誠一（おおた・せいいち）氏が、東京都内の病院で亡くなっていたことが６日、分かった。７９歳だった。太田氏は福岡市出身。１９８０年６月の衆院選で初当選。９４年４月に自民党を離党し、新進党などの結党に参画したが、翌９５年に自民党に復党した。その後は行政改革担当相兼総務庁長官などを歴任し、２００８年８月には、福田改造内閣で農相に就任した。当選８回。