阪神の糸原健斗内野手（３２）、大山悠輔内野手（２９）、佐藤輝明内野手（２５）、桐敷拓馬投手（２５）、森下翔太外野手（２４）が６日、大阪市内での「ミズノブランドアンバサダーズミーティング」に参加した。５選手は使用するグラブ、バットなどについて約１時間、クラフトマンらと打ち合わせした。ＮＰＢ各球団の選手の他に、カージナルスのヌートバー、カブスの今永も参加。大山はソフトバンク・山川や巨人・長野、佐藤