ヤクルトは６日、前巨人の鈴木康平投手と育成契約を結んだと発表した。背番号は「０１８」。今オフに巨人から戦力外通告を受け、１１月の１２球団合同トライアウトに参加していた。鈴木は２０１７年ドラフト２位でオリックスに入団。２３年５月にトレードで巨人に移籍した。オリックス、巨人で通算１１２試合に登板した。