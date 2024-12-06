気象台は、午後3時44分に、なだれ注意報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩市、当別町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩市、当別町などに発表（雪崩注意報）石狩地方では、6日夜のはじめ頃から7日朝まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■夕張市□なだれ注意報【発表】7日にかけて警戒■岩見沢