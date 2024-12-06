鳩山由紀夫元首相が2024年12月4日にXを更新。弁護士の郷原信郎氏らが兵庫県の斎藤元彦知事とPR会社代表を公職選挙法違反の疑いで告発したことについて、私見を述べた。斎藤氏側は折田氏の活動はボランティアだったと主張斎藤氏をめぐっては、県内のPR会社「merchu（メルチュ）」の代表・折田楓氏が、兵庫県知事選における斎藤氏のSNS戦略や広報全般を担当していたとするnote記事を11月20日に公開した。斎藤氏側は、メルチュにはポ