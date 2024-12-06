俳優の武田玲奈が、12月6日（金）に『武田玲奈10周年記念写真集SISU』（東京ニュース通信社）を発売した。【写真】「武田玲奈10周年記念写真集SISU」楽天ブックス特典生写真ほか【7点】この写真集は今年芸能活動10周年を迎えた 武田玲奈 が、初めて訪れたフィンランドで全編撮影。武田玲奈といえば、サウナマガジン『SAUNA BROS.』誕生時から9号連続で表紙を務め、自身もプライベートで各地のサウナに入りにいくほどのサウナ好