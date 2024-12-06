アストロズがFAとなったアレックス・ブレグマン内野手（30）に球団最高額となる6年総額1億5600万ドル（約234億円）のオファーを提示したと5日（日本時間6日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、1億5600万ドルは契約にいたれば球団では2018年にアルテューベが契約延長時に結んだ1億5100万ドルを上回り、球団最高額になるという。ただ、ブレグマン側は2億ドル（約300億円）近い契約を望んでいるとみ