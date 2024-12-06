JRAは6日「2024ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド」（12日・園田、14日・中京）に出場予定だった大江原比呂（20＝美浦・武市）が負傷のため、石田拓郎（19＝美浦・新開）に変更すると発表した。