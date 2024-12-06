Nandita BoseJeff Mason［ワシントン５日ロイター］ - バイデン米政権の高官は、トランプ次期政権で報復の標的となり得る議員や元議員などに予防的恩赦を検討すべきかどうか議論している。関係筋が明らかにした。ある政府高官によると、バイデン氏はこうした議論について承知しているが、議論に参加はしていない。最終的には大統領が決断を下す。バイデン大統領は１日、銃の不法購入・所持で有罪評決を受けた次男のハン