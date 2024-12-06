韓国の政情は流動的、尹大統領は国会に向かうも、野党議員は入場阻止の構え 韓国の尹大統領、国会に現在向かっている－ニュース１ 韓国の野党議員、尹大統領の入場を阻止へ－ＹＴＮ 韓国国会議長、午後３時20分に演説－ＹＴＮ