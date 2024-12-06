【ユーロ圏】 ドイツ鉱工業生産指数（10月）16:00 予想0.9%前回-2.5%（前月比) 予想-3.2%前回-4.6%（前年比) ドイツ貿易収支（10月）16:00 予想161.0億ユーロ前回169.0億ユーロ（170.0億ユーロから修正） ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第3四半期）19:00 予想0.4%前回0.4%（前期比) 予想0.9%前回0.9%（前年比) 【カナダ】 雇用統計（11月）2