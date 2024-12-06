23:15ボウマンFRB理事、討論会出席（質疑応答あり） 7日 0:30グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 2:00ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 3:00デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり） 7日（土） FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで） ※予定は