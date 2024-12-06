テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンド維持も勢いは衰える 1.4174エンベロープ1%上限（10日間） 1.4104ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.4080一目均衡表・転換線 1.4034現値 1.403410日移動平均 1.400821日移動平均 1.4000一目均衡表・基準線 1.3911ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.3893エンベロープ1%下限（10日間） 1.3799一目均衡表・雲（上