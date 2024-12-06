米国防総省は5日、オースティン国防長官が来週、日本を訪問すると発表した。中谷元・防衛相と会談する。日米の安全保障協力の強化に向け、トランプ次期大統領の就任も見据えて議論する。オースティン氏はバイデン大統領の退任に合わせ来年1月に交代するため、在任中最後の訪日となる予定だ。【写真】「三正面」危機で岐路に立つ米国日本は新大統領との関係構築が課題石破政権下でのオースティン氏の訪日は初めて。韓国情勢も