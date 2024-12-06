JR 東日本クロスステーションデベロップメントカンパニーが運営する「グランスタ東京」は、2024年新商品を対象とした東京駅限定スイーツの売上ランキングTOP10を発表した。年末年始の手土産に最適な限定商品が揃う。○2024年東京駅限定スイーツ売上ランキングTOP10東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」は、2024年に発売された新商品のスイーツを対象にした売上ランキングTOP10を発表した。このランキングは、2024年10月の実