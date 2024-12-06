兵機海運が後場に急伸している。６日午後２時半、堂島汽船（大阪市北区）が１０月１８日に発表した兵機海に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）の結果を開示した。ＴＯＢ価格は３２５０円で、買付予定数は下限を設定せず、上限を２１万３３００株とするものだったが、１万４８５４株の応募があり、堂島汽船がその全てを取得することとなった。決済後の議決権の割合は１．２４％になるという。兵機海は１１月１５日にＴＯＢに対し反