エイチーム [東証Ｐ] が12月6日大引け後(15:30)に決算を発表。25年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は2.3億円の黒字(前年同期は1.3億円の赤字)に浮上したが、通期計画の10億円に対する進捗率は23.2％にとどまり、5年平均の28.9％も下回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.8％→4.0％に急改善した。 株探ニュース