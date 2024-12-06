JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーが運営する「エキュート品川」では、定番スイーツ(洋菓子・和菓子)とお弁当の売上ランキングTOP5を発表した。帰省土産や年末年始のご挨拶にぴったりな商品が揃うランキングを紹介する。○洋菓子・和菓子の人気商品ランキングTOP5JR品川駅「エキュート品川」で販売されるスイーツランキングが発表された。洋菓子のランキング1位に輝いたのは、「いちごミルクサンド」(5個入り