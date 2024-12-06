日本スキー場開発 [東証Ｇ] が12月6日大引け後(15:30)に決算を発表。25年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常損益は6900万円の赤字(前年同期は5100万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.7％→-4.4％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース