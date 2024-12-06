6日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数635、値下がり銘柄数736と、値下がりが優勢だった。 個別ではアイサンテクノロジー、ＳＭＮ、インスペック、三菱ロジスネクストがストップ高。日本ドライケミカル、アルファグループ、アツギ、アセンテック、ダイナパックなど14銘柄は年初来高値を更新。フィンテックグローバル、ＧＭＯアドパートナーズ、ガーラ、兵機海運、