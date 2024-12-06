6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10995913.6 27025 ２. 日経ベア２ 13102 0.8 293.6 ３. 楽天Ｗブル 1165328.1 31970 ４. 日経ブル２ 1158014.8 290.2