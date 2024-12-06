ミロク [東証Ｓ] が12月6日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。24年10月期の連結最終損益を従来予想の1.6億円の黒字→22.9億円の赤字(前の期は4.8億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結最終損益も従来予想の1.3億円の黒字→23.1億円の赤字(前年同期は0.4億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。