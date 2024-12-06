能登半島地震後、避難誘導や消火活動を担う消防団員の重要性が再認識され、自治体などが確保や勧誘に力を入れている。重機の運転免許取得を支援したり、自動販売機で入団を呼びかけたりと知恵を絞る。団員が減少するなか、全国統一の入団促進マニュアル策定に取り組む総務省消防庁は「団員を長く続けられる環境作りを進めたい」としている。（松本支局山口正雄、地方部長谷裕太）長野県松本市は今年度、ポンプ車の運転免許