来年4月に開幕する大阪・関西万博の会場に入る際の大きな手荷物を預ける場合の料金が1万円程度で調整されていることが分かりました。伊東万博担当大臣「万博会場にお越しの皆様におかれましては、事前に宿泊ホテルや乗り換え駅、空港のロッカー等に荷物を預けるなどの工夫をお願いを致したいと思います」大阪・関西万博では、会場内にスーツケースなど大型の荷物を持ち込むことができません。伊東万博担当大臣は、会場に入る