閉鎖された国立強制収容所歴史博物館＝11月、モスクワ（共同）【モスクワ共同】旧ソ連の独裁者スターリンが主に1930〜50年代に行った大粛清や政治弾圧の資料を展示するモスクワの国立強制収容所歴史博物館が11月中旬に当局の指示で閉鎖された。プーチン政権が千日以上に及ぶウクライナ侵攻を第2次大戦に続く国の命運を左右する戦いと位置づける中、博物館の閉鎖は大戦を勝利に導いたスターリンを再評価し、負の側面を強調しない