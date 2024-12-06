女優中山美穂さん（54）が死去したことが6日、分かった。都内の自宅で死亡しているのが見つかった。中山さんのホームページは、この日、「【重要】12月6日(金)「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」公演中止のお知らせ」として更新。体調不良でコンサートを中止することを発表していた。X（旧ツイッター）では驚きの声が上がっていた。「嘘でしょ…信じられない」「中山美穂さん亡くなったのショックすぎ