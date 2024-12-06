楽天が６日、トレードでヤクルトから今野龍太投手（２９）を獲得したと発表した。今野は２０１４年のドラフト９位で岩出山高（宮城）から楽天に入団。１９年オフに戦力外となりヤクルトに入団してから復活した。２１年に６４試合に登板すると防御率２・７６、７勝１敗、２８ホールドの成績でリーグ連覇に貢献。今季は登板６試合にとどまった。まさかの?出戻り?にＳＮＳ上では「戦力外にした選手を再獲得するのか…。楽天迷走