世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」第12回目。2024年ラストとなる今回のコラムでは、鳥羽一郎・山川豊「俺たちの子守唄」、はやぶさ「夜霧のセレナーデ」、松尾雄史「ゆう子」、津吹みゆ「なみだ紅」、秋岡秀治「西郷隆盛 〜あぁ幕末の薩摩武士〜」を