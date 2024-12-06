タカラスタンダードは、宮崎美子さんがタカラスタンダードのショールームに訪問し、リフォーム体験をするWEB限定動画を、2024年12月6日(金)から宮崎美子さんYouTubeチャンネル「よしよし。【宮崎美子ちゃんねる】」およびタカラスタンダード公式ホームページにて公開をします。 タカラスタンダード「よしよし。【宮崎美子ちゃんねる】」  動画タイトル： 宮崎美子のタカラスタンダードショールーム体験公開日