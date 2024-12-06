横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの最上階に位置するスカイラウンジ「ベイ・ビュー」に、期間限定で「ストロベリーアフタヌーンティーセット」が登場！甘酸っぱい旬の苺を存分に楽しめるスイーツに加え、ホテル自慢のお料理も楽しめます☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」ストロベリーアフタヌーンティーセット  価格：7,200円（税・サ込）提供期間：2025年1月8日（水）〜3月31日（月）提