タグチ工業の「雑木＆草刈り機クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録されました。 タグチ工業「雑木＆草刈り機クサカルゴン・クサカルゴン スリム」  タグチ工業の「雑木＆草刈り機クサカルゴン・クサカルゴン スリム」が、国土交通省が運営する「NETIS(新技術情報提供システム)」に登録。※登録番号：CG-240010-A■NETIS登録情報新技術名称