女優で歌手の中山美穂さんが６日、都内の自宅浴室で死亡しているのが見つかった。54歳。 【写真】インスタグラム最後の投稿 中山さんは、きょう6日に予定されていた「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」大阪公演を中止すると公式サイトで発表されたばかりだった。 同サイトでは「本日、2024年12月6日（金）ビルボードライブ大阪にて開催を予定しておりました『Miho Nakayama Christmas Conc