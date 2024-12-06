「Qoo10」は、2024年12月6日(金)から、フランス発のSNS BeReal.にオンラインマーケットプレイスを運営する日本企業として国内初となるQoo10公式アカウントを公開しました。*国内初：BeReal.調べ(2024年12月現在) Qoo10「Qoo10公式アカウント」 「Qoo10」は、2024年12月6日(金)から、フランス発のSNS BeReal.にオンラインマーケットプレイスを運営する日本企業として国内初となるQoo10公式アカウントを公開。*国内初：BeR