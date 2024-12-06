ケンタッキーフライドチキンの年初めの風物詩「ケンタ福袋」が、2025年1月1日より数量限定で登場！毎年恒例の「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューの共通引換券(4,190円相当)に「カーネルクリスピー」が仲間入りします☆ ケンタッキーフライドチキン「ケンタ福袋 2025」 価格：3,000円（税込）発売日：2025年1月1日(水)※一部、年内の12月26日(木)以降、または1月2日(木)以降に発売